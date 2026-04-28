Elena Santarelli a Belve contro Chiara Ferragni | Mi ha fatto infuriare non mi bevo le sue scuse

Durante una puntata del programma televisivo Belve, l’attrice e influencer ha espresso commenti forti riguardo a Chiara Ferragni, riferendosi al caso del Pandoro-gate. Santarelli ha dichiarato di essere stata molto infastidita dalle azioni della fashion blogger e ha affermato di non credere alle sue scuse. La discussione si è concentrata sul rapporto tra le due e sulle reazioni pubbliche legate alla vicenda.

Elena Santarelli, impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate di Chiara Ferragni spende parole molto dure durante la trasmissione Belve. «Si è trovata davanti a casi di beneficenza che non erano quello che sembravano?». « Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno – risponde – C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni, con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca ». E, riguardo al peso della visibilità pubblica, ha poi aggiunto: “Hai 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elena Santarelli a Belve contro Chiara Ferragni: “Mi ha fatto infuriare, non mi bevo le sue scuse” Notizie correlate Belve, Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni: “Le sue scuse non me le bevo”(Adnkronos) – Momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate. Elena Santarelli a Belve: “Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate, le sue scuse non me le bevo” | VIDEODa Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Belve - Rai.it; Belve, chi sono i tre ospiti della puntata di martedì 28 aprile; Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci a ‘Belve’, gli ospiti della puntata del 28 aprile; Belve, Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni: Le sue scuse non me le bevo. Elena Santarelli a Belve: Molto delusa da Chiara Ferragni e spara a zero su FedezA Belve su Rai 2 un’intervista intensa a Elena Santarelli, ospite di Francesca Fagnani. Un racconto che alterna momenti di commozione, legati al percorso di salute del figlio, a dichiarazioni molto du ... rainews.it Elena Santarelli furiosa a Belve: l’attacco diretto a Chiara Ferragni sul caso pandoro-gateElena Santarelli attacca Chiara Ferragni a Belve sul caso pandoro-gate: parole dure e senza filtri sulla beneficenza. rumors.it Elena Santarelli si confessa con Francesca Fagnani nell'ultima puntata della stagione di "Belve". - facebook.com facebook Elena Santarelli in una delle interviste più sorprendenti e intense della stagione di #Belve: momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate. x.com