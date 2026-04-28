Elena Santarelli | Delusa da Chiara Ferragni non sono credibili le sue scuse

Martedì 28 aprile torna in onda Belve su Rai 2. Tra gli ospiti della puntata condotta da Francesca Fagnani c'è la conduttrice Elena Santarelli, che affronta diversi temi legati alla sua sfera personale e professionale. Nel corso dell'intervista, Santarelli commenta il caso del cosiddetto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Belve, Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni: “Le sue scuse non me le bevo”(Adnkronos) – Momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate.

Elena Santarelli a Belve: “Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate, le sue scuse non me le bevo” | VIDEODa Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Belve, Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni: Le sue scuse non me le bevo; Grande Fratello Vip, le favorite: ecco i nomi e chi vola in finale secondo i sondaggi; Rilancio dei borghi, la Regione accelera: approvate le strategie d’area; Belve, stasera l’ultima puntata: ospiti, orari e anticipazioni.

Elena Santarelli a Belve: Molto delusa da Chiara Ferragni e spara a zero su FedezA Belve su Rai 2 un’intervista intensa a Elena Santarelli, ospite di Francesca Fagnani. Un racconto che alterna momenti di commozione, legati al percorso di salute del figlio, a dichiarazioni molto du ... rainews.it

Elena Santarelli: «Sono delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro Gate. Le sue scuse non me le bevo»A «Belve» la showgirl parla del suo impegno nel sociale, non risparmiando critiche all'influencer. E del marito Bernardo Corradi dice: «Ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t'as ... corriere.it

Oggi, martedì 28 aprile alle 21:20, torna Belve, ultima puntata di stagione del programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Elena Santarelli, in un’intervista divertente e profonda, in cui la showgirl si racco - facebook.com facebook

Elena Santarelli in una delle interviste più sorprendenti e intense della stagione di #Belve: momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate. x.com