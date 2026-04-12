Veneto 17 milioni per il digitale | i comuni si uniscono per innovare

In Veneto, sono stati assegnati oltre 17 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione digitale nei comuni e nelle aree urbane. La fase di presentazione delle domande per i due bandi relativi al Programma Regionale FESR 2021-2027 si è conclusa di recente. Le risorse saranno destinate a sostenere interventi finalizzati a migliorare i servizi pubblici e l’efficienza delle infrastrutture digitali sul territorio.

Oltre 17 milioni di euro alimenteranno la trasformazione digitale dei comuni e delle aree urbane del Veneto, dopo la conclusione della fase di presentazione delle domande per i due bandi legati al Programma Regionale FESR 2021-2027. La partecipazione ai due avvisi, focalizzati rispettivamente sulla Pubblica Amministrazione Digitale e sulla Veneto Data Platform, ha coinvolti centinaia di enti locali in tutta la regione. La geografia della digitalizzazione: tra aggregazioni comunali e sistemi urbani. Il della partecipazione rivela una distribuzione capillare delle istanze presentate, con un forte impulso verso la cooperazione tra piccoli centri.🔗 Leggi su Ameve.eu Agenda digitale, l'assessore Giacinti: «Oltre 17 milioni per i Comuni veneti»Si è chiusa con un’ampia partecipazione la fase di presentazione delle domande per due bandi promossi dalla Regione Veneto nell'ambito del Programma... Borghi digitali: 25 milioni di euro per innovare 1.300 ComuniUn Respiro per i Borghi: 25 Milioni di Euro per l'Innovazione nei Comuni più Piccoli Roma, 20 febbraio 2026 – Il ministro per la Pubblica...