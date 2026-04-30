Il 29 aprile, a Palazzo Chiericati, Venezia e Vicenza hanno firmato una convenzione museale valida per tre anni. L’accordo riguarda la collaborazione tra i due musei nelle attività culturali e nelle iniziative espositive. La firma segna un passo importante per l’unione delle istituzioni artistiche delle due città, creando un collegamento più stretto tra Venezia e Vicenza nel settore museale.

? Cosa sapere Venezia e Vicenza firmano a Palazzo Chiericati una convenzione museale triennale il 29 aprile.. L'accordo tra Gallerie dell'Accademia e Musei civici punta a integrare il sistema culturale veneto.. Il 29 aprile 2026, presso Palazzo Chiericati a Vicenza, la direttrice dei Musei civici Valeria Cafà e il direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia hanno formalizzato una convenzione triennale per unire le forze tra i due poli museali di Venezia e Vicenza. L’intesa, approvata dalla giunta comunale vicentina, non rappresenta un punto di partenza isolato, ma il consolidamento di un legame già esistente tra le due istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte in Veneto: Venezia e Vicenza si uniscono per un nuovo polo

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