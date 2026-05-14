Electrolux la rivelazione | Una settimana fa erano stati prolungati i contratti a termine a 99 dipendenti
Nella giornata di oggi, si è appreso che una settimana fa sono stati prorogati i contratti a termine di 99 dipendenti del gruppo Electrolux. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori degli stabilimenti italiani, dove si sta verificando un aumento delle tensioni in seguito all’annuncio di un piano di ridimensionamento che coinvolge gli impianti nazionali. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.
Sale la tensione tra i lavoratori del gruppo Electrolux dopo l’annuncio shock di un massiccio piano di ridimensionamento che minaccia di travolgere gli stabilimenti italiani. Al centro della tempesta c’è il futuro di migliaia di famiglie e la tenuta industriale di territori chiave, tra cui quello.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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