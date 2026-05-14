Electrolux la rivelazione | Una settimana fa erano stati prolungati i contratti a termine a 99 dipendenti

Nella giornata di oggi, si è appreso che una settimana fa sono stati prorogati i contratti a termine di 99 dipendenti del gruppo Electrolux. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori degli stabilimenti italiani, dove si sta verificando un aumento delle tensioni in seguito all’annuncio di un piano di ridimensionamento che coinvolge gli impianti nazionali. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.

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