Marche via al Golden Power | la Regione chiede tutela per Electrolux

In regione Marche, è stato attivato il procedimento di Golden Power per tutelare l’azienda Electrolux. La Regione ha richiesto un intervento governativo per proteggere i posti di lavoro e mantenere l’attività produttiva. Domani si terrà un incontro tra rappresentanti sindacali e istituzionali per discutere le possibili strategie da adottare. La decisione del governo e le proposte dei sindacati saranno decisive per il futuro dello stabilimento.

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? Domande chiave Come potrà il governo intervenire per salvare i posti di lavoro?. Quali strategie proporranno i sindacati durante l'incontro di domani?. Perché la crisi di Electrolux minaccia l'intero distretto manifatturiero?. Chi dovrà garantire la continuità produttiva per le 170 famiglie?.? In Breve Crisi coinvolge 170 famiglie nel distretto produttivo del fabrianese. Incontro con i sindacati fissato per domani per definire strategie occupazionali. Regione monitora anche investimenti Beko e vertenza industriale Fedrigoni. Richiesta di intervento al Mimit per i distretti manifatturieri marchigiani. L’assessore Consoli ha annunciato oggi, a margine della seduta del Consiglio regionale delle Marche, che l’amministrazione chiederà al governo di valutare l’attivazione del golden power per proteggere la posizione strategica di Electrolux.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, via al Golden Power: la Regione chiede tutela per Electrolux ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Electrolux, allarme per 1.700 esuberi: la Regione chiede al Mimit? Domande chiave Come influirà la riorganizzazione europea sulle piccole imprese del Friuli? Perché la Regione ha chiesto l'intervento immediato del... Golden power sull'Api, la sindaca Stefania Signorini chiede l'apertura di un tavolo interistituzionaleNe farebbero parte il Comune di Falconara, la Regione Marche, rappresentanti di diversi ministeri e ovviamente persone di fiducia della società... Argomenti più discussi: Pirelli, con il golden power si rafforza negli Usa: in arrivo un nuovo impianto in Georgia per i Cyber Tyre; Mastrovincenzo (Pd), 'su vendita Api attendiamo prescrizioni del golden power'; Pirelli: le recenti misure del Golden Power rafforzano l'indipendenza della società e garantiscono la conformità alle normative USA - slide; Zampata azera: Socar si prende Ip. Chiuso acquisto da Api Holding. Sta bene ai giorgiaioli delle Marche. Adesso che s'attacchino al cazzo. P.s. #Meloni non ha esercitato il Golden Power. Si sarebbe potuta opporre alla cessione dell'IP agli azeri (controllati da Israele). IP si aggiunge a Telecom, svenduta agli americani di KKR. x.com Haha, non hanno ricevuto le loro marche in tempo e io ho ricevuto questo rapporto - reddit.com reddit Assessore Marche, 'valutiamo se chiedere al governo uso golden power sull'Api'La golden power spetta al governo e la stessa giunta regionale, che non ha competenza diretta, sta ragionando se chiedere informalmente al governo se usare questo strumento a beneficio della ... ansa.it