Eintracht Francoforte-Stoccarda sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si gioca l’ultimo turno di questa stagione di Bundesliga. L’Stoccarda, allenato da Hoeness, si trova a un passo dal ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, ma per conquistare la qualificazione deve vincere sul campo dell’Eintracht Francoforte. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state svelate, con i pronostici che indicano una partita decisiva per entrambe le squadre.
Ultimi 90 minuti di questa stagione di Bundesliga e lo Stoccarda di Hoeness è vicinissimo al ritorno in Champions dopo un anno di digiuno, serve vincere sul campo dell’Eintracht Francoforte. Gli Adler nel frattempo hanno fatto un punto nelle ultime 4 partite e sono in lotta con il Friburgo per il settimo posto, quello che assegna la qualificazione in Conference League. I ragazzi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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