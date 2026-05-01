A tre turni dalla conclusione della Bundesliga, si accende la battaglia per il settimo posto con l’Eintracht Francoforte che ospita l’Amburgo di Polzin. La partita si gioca sabato 2 maggio 2026 alle 15:30, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa disponibili. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella corsa alla salvezza e ai piazzamenti di metà classifica.

A 3 giornate dalla fine della Bundesliga si infiamma la lotta per il settimo posto con l’Eintracht Francoforte che accoglie in casa l’Amburgo di Polzin. Gli Adler grazie alla finale di DFB Pokal tra Stoccarda e Bayern Monaco possono sperare di tornare in Europa e adesso sono appaiati al settimo posto con il Friburgo, avendo dalla loro il vantaggio della differenza reti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Amburgo (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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