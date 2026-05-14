Egonu-Milano | accordo | Grandi obiettivi insieme

È stato annunciato ufficialmente che la pallavolista Paola Egonu continuerà a indossare la maglia della squadra di Milano anche nella prossima stagione 20262027. La conferma arriva dopo un accordo tra la giocatrice e il club, che ha reso nota la prosecuzione del rapporto contrattuale. La decisione completa il percorso di rinnovo e stabilisce la presenza di Egonu nel team anche per i prossimi anni.

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Adesso è ufficiale: Paola Egonu vestirà la maglia della Numia Vero Volley Milano anche nella stagione 20262027. Dopo un’annata da protagonista assoluta, in cui ha alzato al cielo il suo primo trofeo da “meneghina”, la Supercoppa Italiana, prima di trascinare fino alla finale scudetto una squadra su cui in pochi avrebbero scommesso, l’opposta della Nazionale si prepara a vivere la quarta stagione consecutiva in rosablù. Per il secondo anno di fila ricoprirà il ruolo di capitano, per guidare un gruppo giovane e ambizioso verso nuovi traguardi. Quella appena conclusa è stata una stagione da record anche dal punto di vista individuale: la veneta ha infatti superato quota 1000 punti complessivi tra le competizioni di Lega Volley Femminile e la CEV Champions League, confermandosi tra le migliori interpreti del ruolo a livello internazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Egonu-Milano: accordo: "Grandi obiettivi insieme" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scandicci, il piano di Gaspari: Antropova e Egonu insieme in reteIl tecnico della Savino Del Bene Scandicci, Marco Gaspari, ha delineato il percorso della squadra toscana in vista della Final Four di Champions... Leggi anche: Velasco: "Voglio provare Antropova ed Egonu insieme. Porte chiuse a chi ha rifiutato la Nazionale" Temi più discussi: Paola Egonu vestirà ancora la maglia della Vero Volley Milano: rinnovato il contratto dell’opposta azzurra per un altro anno; Paola Egonu resta a Milano: sarà ancora la capitana della Vero Volley nella prossima stagione; Egonu-Milano: accordo: Grandi obiettivi insieme. Egonu-Milano: accordo: Grandi obiettivi insiemeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Paola Egonu rinnova con Milano: Lavoriamo per grandi obiettiviPaola Egonu è stata confermata alla Numia Vero Volley Milano per la stagione 2026/2027. Dopo un’annata straordinaria, l’opposta numero 18 si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva con la ma ... sportal.it