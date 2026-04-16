Scandicci il piano di Gaspari | Antropova e Egonu insieme in rete

Il tecnico della squadra di pallavolo di Scandicci ha illustrato le strategie per la prossima Final Four di Champions League, programmata per il 2 maggio. Ha parlato delle scelte di formazione, con Antropova ed Egonu in primo piano, e delle difficoltà legate al calendario internazionale. La preparazione si concentra sulla gestione del roster e sull’affrontare le sfide tattiche in vista della competizione europea.

Il tecnico della Savino Del Bene Scandicci, Marco Gaspari, ha delineato il percorso della squadra toscana in vista della Final Four di Champions League, fissata per il 2 maggio, affrontando le sfide tattiche legate alla gestione del roster e alle criticità del calendario internazionale. L’allenatore ha analizzato i successi recenti, le prospettive contro le turche dell’Eczaciba?? Spor Kulübü e le implicazioni dell’addio imminente di Antropova, proponendo anche una riflessione strutturale sulla gestione delle competizioni globali. L’equilibrio tattico tra la potenza di Egonu e il muro di Antropova. Le dinamiche di campo per la prossima stagione vedranno un cambiamento significativo nella configurazione offensiva di Scandicci.🔗 Leggi su Ameve.eu

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