Eduardo parliamoci chiaro al Teatro di Villa Lazzaroni dal 15 maggio

Dal 15 maggio, al Teatro di Villa Lazzaroni, andrà in scena uno spettacolo che mette al centro un confronto diretto e senza filtri. L’evento coinvolge un attore noto per il suo modo di affrontare temi complessi, portando in scena un dialogo aperto sulla voglia di seguire i propri sogni e sull'importanza di trovare il coraggio di farlo. La rappresentazione si propone di stimolare il pubblico a riflettere su questi temi attraverso un confronto intenso e senza mezze misure.

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Un dialogo serrato sulla necessità di soppesarsi, di trovare nella vita e sulla scena il coraggio di realizzare i propri sogni Eduardo, parliamoci chiarodebutta alTeatro di Villa Lazzaroni. Lo spettacolo diClaudio Proiettivedrà in scena, dal15al17 maggio,Nicola Acunzodiretto daGiancarlo Sammartano. Ad un attore di teatro arriva finalmente l’occasione di una vita, dopo anni spesi a lottare per emergere. È arrivata per Raffaele Lapena l’occasione di poter dimostrare di non essere solo un attore di piccoli ruoli. Dopo aver interpretato per anni personaggi marginali o fatto il suggeritore per sopravvivere, un piccolo teatro gli affida il ruolo come protagonista in uno spettacolo costruito intorno a De Pretore Vincenzo ed altri testi di Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eduardo, parliamoci chiaro al Teatro di Villa Lazzaroni dal 15 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eduardo, parliamoci chiaro: a Roma la prima nazionaleCosa: Lo spettacolo Eduardo, parliamoci chiaro scritto da Claudio Proietti, interpretato da Nicola Acunzo e diretto da Giancarlo Sammartano. Ulderico Pesce al Teatro Villa Lazzaroni il 10 maggioIn scena la vivace e toccante ricostruzione della vicenda umana di Giovanni Passannante, vittima dell'ingiustizia, della miseria e dell'emarginazione... Argomenti più discussi: Eduardo, parliamoci chiaro al Teatro di Villa Lazzaroni; EDUARDO, PARLIAMOCI CHIARO; Teatro Villa Lazzaroni, Acunzo omaggia Eduardo; Eduardo, parliamoci chiaro: a Roma la prima nazionale. Eduardo, parliamoci chiaro al Teatro di Villa Lazzaroni ift.tt/ixhPKb7 x.com Eduardo, parliamoci chiaro al Teatro di Villa LazzaroniEduardo, parliamoci chiaro è al tempo stesso un omaggio al teatro eduardiano e una storia universale, capace di parlare a chiunque abbia vissuto il dubbio, la paura e il desiderio di realizzare se ... romatoday.it