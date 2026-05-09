Ulderico Pesce al Teatro Villa Lazzaroni il 10 maggio

Il 10 maggio, al Teatro Villa Lazzaroni, sarà rappresentato uno spettacolo che ripercorre la storia di Giovanni Passannante, figura nota per essere stata protagonista di una vicenda che ha coinvolto ingiustizia e emarginazione. L’attore Ulderico Pesce interpreterà un ruolo che mette in evidenza le difficoltà e le condizioni di vita di chi è stato vittima di esclusione sociale e di un sistema giudiziario che ha segnato la sua esistenza.

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In scena la vivace e toccante ricostruzione della vicenda umana di Giovanni Passannante, vittima dell'ingiustizia, della miseria e dell'emarginazione Ulderico Pesceriporterà in scenadomenica 10 maggioed interpreteràL’innaffiatore del cervello di PassannantealTeatro Villa Lazzaroni. Lo spettacolo, tratto dal libro di Ulderico Pesce, narra la vivace e toccante ricostruzione della vicenda umana di Giovanni Passannante, che nel 1878 attentò alla vita del re Umberto I di Savoia. In un paese della Basilicata; Salvia, ribattezzato Savoia di Lucania, nacque Giovanni Passannante, che cercò di uccidere il re Umberto I di Savoia con un coltellino, dalla lama di quattro dita.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ulderico Pesce al Teatro Villa Lazzaroni il 10 maggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Danza al Teatro di Villa Lazzaroni: Carmen e le SorpreseCosa: Due appuntamenti di danza contemporanea con le compagnie Sinopia Dance Company e Uscite d’Emergenza. Gianni De Feo è Bambola al Teatro di Villa LazzaroniCosa: Bambola – La strada di Nicola, spettacolo di Paolo Vanacore con Gianni De Feo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ulderico Pesce torna al teatro di Villa Lazzaroni; Al Teatro di Villa Lazzaroni L’INNAFFIATORE DEL CERVELLO DI PASSANNANTE con Ulderico Pesce; Passannante: memoria e giustizia a Villa Lazzaroni; Passannante | memoria e giustizia a Villa Lazzaroni. Al Teatro di Villa Lazzaroni L’INNAFFIATORE DEL CERVELLO DI PASSANNANTE con Ulderico PesceDomenica 10 maggio torna in scena al Teatro di Villa Lazzaroni L’INNAFFIATORE DEL CERVELLO DI PASSANNANTE, uno spettacolo di e con Ulderico Pesce. corrierenazionale.it Doppio appuntamento al Teatro di Villa Lazzaroni con la Rassegna Il Teatro di Ulderico Pesce a RomaSabato 7 dicembre alle ore 21 Ulderico Pesce sarà in scena con lo spettacolo Novecento di Alessandro Baricco. Novecento è uno dei libri più letti in Italia e da esso Giuseppe Tornatore ha tratto il ... rainews.it