Eduardo parliamoci chiaro | a Roma la prima nazionale
Cosa: Lo spettacolo Eduardo, parliamoci chiaro scritto da Claudio Proietti, interpretato da Nicola Acunzo e diretto da Giancarlo Sammartano. Dove e Quando: Roma, presso il Teatro di Villa Lazzaroni, dal 15 al 17 maggio 2026. Perché: Un’opportunità profonda e ironica per esplorare l’animo di chi vive il palcoscenico nelle retrovie, attraverso un suggestivo dialogo immaginario con la figura immensa di Eduardo De Filippo. Dal 15 al 17 maggio debutta in prima nazionale al Teatro di Villa Lazzaroni lo spettacolo Eduardo, parliamoci chiaro. Il palcoscenico capitolino si prepara ad accogliere una riflessione acuta e commovente sul mestiere dell’attore, firmata dalla penna di Claudio Proietti e portata in scena dal talento di Nicola Acunzo, sotto l’attenta regia di Giancarlo Sammartano.🔗 Leggi su Ezrome.it
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