La robotica industriale diventa parte integrante del percorso di meccanica Più spazio alla digitalizzazione La riforma degli istituti tecnici

La riforma degli istituti tecnici, approvata con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, ha portato modifiche ai quadri orari dell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia. La robotica industriale viene integrata nel percorso di studi, e si punta a rafforzare la presenza della digitalizzazione nelle materie tecniche. Queste novità interessano direttamente gli istituti che offrono questo indirizzo di formazione.

La riforma degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche i quadri orari dell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, uno dei percorsi principali del settore tecnologico. Il decreto ridefinisce le discipline dell’area di indirizzo e le articolazioni del triennio, mantenendo la struttura del percorso ma introducendo alcune novità nei contenuti e negli insegnamenti rispetto all’assetto stabilito dal DPR 15 marzo 2010 n. 88. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

