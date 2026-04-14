Windows 11 cambia volto | l’IA si nasconde per essere meno invasiva

Microsoft ha aggiornato l’interfaccia di Windows 11 eliminando il logo di Copilot, mentre le funzioni di intelligenza artificiale rimangono integrate nel sistema. La modifica riguarda l’aspetto visivo e la presentazione delle funzionalità, senza eliminare le capacità dell’IA. La rimozione del marchio è stata annunciata ufficialmente dall’azienda, che ha confermato il mantenimento delle caratteristiche legate all’intelligenza artificiale.

Microsoft ha deciso di modificare l’interfaccia di Windows 11 rimuovendo il marchio esplicito legato a Copilot, pur mantenendo attive le capacità dell’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo. La mossa, rilevata nelle build Insider più recenti, trasforma il pulsante dedicato in un’icona generica dedicata alla scrittura, spostando il dalla marca alla funzione pratica. L’evoluzione del software ha seguito un percorso iniziato con Windows 10 e consolidatosi attraverso i vari aggiornamenti successivi, come le versioni 23H2, 24H2 e la più recente 25H2. In questo arco temporale, l’azienda ha progressivamente integrato servizi cloud e componenti intelligenti, culminando nell’inserimento di Copilot.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11 cambia volto: l’IA si nasconde per essere meno invasiva Windows 11 cambia rotta: l’IA diventa invisibile per non disturbareMicrosoft ha avviato una fase di revisione della propria strategia software, riducendo l’integrazione dell’assistente Copilot all’interno di Windows... Rifiuti di installare Windows 11, ma si installa lo stesso: il pacchetto KB5001716 che cambia tutto (e come fermarlo)Immmagina la scena: ti alzi dalla scrivania per una rapida pausa, magari per preparare un caffè o rispondere a una telefonata. Windows 95 #anni90 #retrogaming - facebook.com facebook La versione finale del Windows Softphone V5.5 di 3CX è ora disponibile ed è pronta per l’uso in produzione. x.com