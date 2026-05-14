Economia locale e comunità | un percorso che nasce dal territorio

Un evento si è svolto a Remanzacco dedicato all’economia locale e alle comunità, coinvolgendo persone di diversa provenienza. Durante l’incontro sono stati presentati i primi risultati di uno studio sul territorio, basato anche su esperienze di cooperazione tra Italia e Argentina. L’obiettivo era creare un momento di confronto aperto, in cui i partecipanti potessero discutere e condividere idee per sviluppare iniziative future. L’appuntamento ha visto la partecipazione di persone interessate alle tematiche di crescita e collaborazione comunitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un incontro aperto a tutte e tutti per parlare di economia locale e comunità a Remanzacco. A partire da esperienze di cooperazione internazionale tra Italia e Argentina, condivideremo i primi risultati della ricerca sul territorio e apriremo uno spazio di confronto per costruire insieme nuove. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Talea Cheese Academy: un sogno che diventa impresa con il supporto della BCC Magna Grecia Sullo stesso argomento Made in Reggio: nasce il brand che rilancia l’economia locale? Cosa sapere Valentini e Cirillo lanciano il brand Made in Reggio a Palazzo Campanella. Pescara: nasce l’infermiere di comunità per la nuova sanità localeUn nuovo capitolo per la sanità della provincia di Pescara si è aperto lo scorso 14 aprile, con l’avvio del percorso formativo per gli infermieri di... Temi più discussi: Radici future – Immaginare i territori, rigenerare le comunità; Val di Fiemme Cassa Rurale: assemblea generale ordinaria; Viaggio in Abruzzo, dove i piccoli borghi rinascono grazie al turismo rurale; Skate Italia è già futuro: non solo Federazione ma Community urbana. Al Museo Tematico l'evento Ponte di Comunità per analizzare l'economia locale e presentare le nuove politiche attive per l'occupazione #Ramacca #Cultura #Eventi x.com Crédit Agricole sostiene lo sviluppo. Comitato territoriale Toscana: eccellenze locali da valorizzareL’organismo promuove iniziative con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la Banca e le comunità di riferimento. Il caso del Polo Tecnologico di Navacchio e di Styleit a Firenze, primo acceleratore ... lanazione.it Lombardia, fondi per fermare lo spopolamento e aiutare l'economia localeNell'ambito della Strategia regionale 'Agenda del Controesodo 2021-2027', che ha come obiettivo il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratt ... ansa.it