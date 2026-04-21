Lo scorso 14 aprile, nella provincia di Pescara, è iniziato ufficialmente il percorso formativo per gli infermieri di famiglia e di comunità, noti anche come Ifoc. Questa novità rappresenta un passo avanti nel sistema sanitario locale, con l’obiettivo di rafforzare i servizi offerti alla popolazione. La formazione riguarda un numero di partecipanti ancora da definire, che si preparano a svolgere un ruolo più presente e diretto sul territorio.

Un nuovo capitolo per la sanità della provincia di Pescara si è aperto lo scorso 14 aprile, con l’avvio del percorso formativo per gli infermieri di famiglia e di comunità (Ifoc). L’iniziativa, promossa dalla Asl in sinergia con il corso di studi in infermieristica dell’università D’Annunzio di Chieti-Pescara, mira a trasformare concretamente l’assistenza sul territorio attraverso la specializzazione di professionisti pronti a operare nelle nuove strutture di prossimità. Il programma didattico, che vede la presidenza del professor Cicolini, non si limita alla teoria ma integra attività in presenza, momenti sincroni e asincroni, concludendosi con un tirocinio pratico di 100 ore sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: nasce l’infermiere di comunità per la nuova sanità locale

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Corso abilitante per diventare infermiere di famiglia e di comunità; Infermiere di famiglia e comunità, al via percorso formativo a Pescara; Asl Pescara, al via il corso per infermiere di famiglia e comunità; Infermiere di famiglia e di comunità: alla ASL di Pescara avviato il percorso formativo previsto dal DM 77.

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