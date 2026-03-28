Futuro Nazionale Vannacci apre la sede a Firenze | contro manifestazione della sinistra

A Firenze si è svolta una giornata di mobilitazione politica con la cerimonia di apertura della nuova sede di Futuro Nazionale, formazione politica guidata dal generale Vannacci. La manifestazione si è svolta in presenza di sostenitori e oppositori, con contestazioni da parte di gruppi di sinistra che hanno organizzato una manifestazione di protesta contro l'evento.

Giornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. La sinistra non ci sta e sono molte le sigle che partecipano a una contro manifestazione di protesta nella vicina piazza Tanucci . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistra Articoli correlati Vannacci apre a Firenze sede Futuro Nazionale: “La sinistra non ci dà il benvenuto? Me ne frego”FIRENZE – Roberto Vannacci apre a Firenze la sede di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale europarlamentare ex numero due di Matteo... Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioniSabato 17 in piazza Tanucci l'inaugurazione del primo ufficio territoriale del movimento in Italia. Una selezione di notizie su Futuro Nazionale Temi più discussi: Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: Sarà cuore pulsante del partito; Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioni; Com’è la destra pura di Vannacci vista da vicino; Vannacci punta su Milano: Futuro Nazionale correrà alle elezioni comunali. Vannacci apre bottega a Roma: dove sarà la sede di Futuro NazionaleIl movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci stabilisce il proprio quartier generale in via in Lucina, nello stesso palazzo che ospita Forza Italia. Inaugurazione ufficiale lunedì 30 ma ... policymakermag.it Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'Un annuncio che non è passato inosservato quello dell'apertura a Firenze della prima sede provinciale ufficiale a livello nazionale di Futuro Nazionale, la nuova realtà politica guidata da Roberto Van ... 055firenze.it Dubbi sul futuro in Nazionale - facebook.com facebook Futuro Nazionale, apre a Roma la sede del partito di Vannacci: le immagini in anteprima - Video x.com