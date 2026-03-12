Dalla BEI 225 milioni di euro a Iren per promuovere l' economia circolare e l' efficienza energetica in Italia

La Banca europea per gli investimenti ha concesso a Iren un finanziamento di 225 milioni di euro destinato a sostenere iniziative di economia circolare ed efficienza energetica in Italia. Il prestito mira a finanziare il piano di sviluppo 2025-2028 dell'azienda, con particolare attenzione alla modernizzazione della gestione dei rifiuti e al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici pubblici e privati.

Dalla BEI 225 milioni di euro a Iren per promuovere l'economia circolare e l'efficienza energetica in Italia • Finanziamento BEI a sostegno del piano 2025-2028 di Iren per modernizzare la gestione dei rifiuti e migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato. • Il progetto rafforza la raccolta differenziata, favorisce la riduzione dei rifiuti e sostiene la diffusione di sistemi Pay-As-You-Throw oltre a sostenere gli interventi di risparmio energetico in edifici gestiti da enti non profit. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo Iren hanno firmato un accordo di finanziamento da 225 milioni di euro a sostegno del programma di investimenti della multiutility italiana per il periodo 2025-2028.