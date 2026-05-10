NutriMENTI | dalle mense scolastiche un modello di economia circolare di quartiere

Nelle scuole italiane, si sta affrontando il tema dell’economia circolare attraverso iniziative legate alle mense scolastiche. Un progetto specifico mira a ridurre gli sprechi e a promuovere il riutilizzo dei materiali, coinvolgendo il quartiere e le famiglie. La proposta si inserisce in un quadro più ampio di politiche sostenibili, con attenzione a pratiche che coinvolgono direttamente studenti, insegnanti e comunità locali. La questione viene discussa in diversi incontri tra istituzioni e cittadini.

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TESTO di Monica Sozzi del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 15 aprile 2026 Nelle classi si gioca. Ci sono buste colorate, dadi, carte. I bambini scelgono, imparano, si confrontano. “Con il gioco li aiutiamo a capire perché certi piatti, sebbene non particolarmente graditi ai bambini, siano nel menù e cosa accade al cibo che non viene mangiato”, racconta Cecilia Prata. È da qui che parte Nutri.M.E.N.T.I (Nutriamo il futuro! Mense scolastiche fulcro di Educazione alimentare e Novità sostenibili per il Territorio e l’Inclusione), un progetto che prova a contrastare un annoso problema, partendo da chi lo vive ogni giorno: gli alunni.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Città Sant'Angelo elimina le bottiglie di plastica dalle mense scolasticheLe mense scolastiche di Città Sant’Angelo eliminano l’acqua in bottiglie di plastica e si apprestano a utilizzare esclusivamente quella potabile,... Cosa c’è dietro le mense scolastiche di Milano: 3.300 lavoratori (e cucine attive dalle 6)Si tratta di Milano Ristorazione, l'azienda che si occupa di preparare i pasti per 77mila bambini che frequentano le scuole della città Dietro un...