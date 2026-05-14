A Roma si svolge una rassegna musicale intitolata Echi di Palazzo, composta da cinque concerti che spaziano dal Cinquecento al Novecento. Durante gli appuntamenti, sono previsti anche approfondimenti e letture condotte dallo storico Sandro Cappelletto. L’evento si tiene in un contesto storico e artistico, offrendo un percorso tra i diversi periodi musicali. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città, coinvolgendo appassionati e studiosi.

Cosa: Echi di Palazzo, una suggestiva rassegna musicale articolata in cinque concerti che esplora il repertorio dal Cinquecento al Novecento, impreziosita da approfondimenti e letture a cura dello storico Sandro Cappelletto.. Dove e Quando: Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi, in via Boncompagni 18 a Roma, a partire dal 23 maggio fino al 26 settembre 2026.. Perché: Per compiere un affascinante e immersivo viaggio sonoro nel tempo, celebrando il mecenatismo e la straordinaria storia della nobile famiglia Boncompagni-Ludovisi.. La capitale si prepara ad accogliere una rassegna musicale di straordinario fascino ed eleganza, concepita per fondere l’eccellenza performativa con la valorizzazione dell’immenso patrimonio storico e artistico nazionale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Echi di Palazzo: Grande Musica a Roma

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I Giganti Trovati Sotto Roma Antica Roma

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