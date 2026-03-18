Domenica 22 marzo alle 18:30 si tiene presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma il concerto cameristico intitolato “Echi e riflessi”. L’evento propone musiche di Bax, Ravel e Debussy, offrendo un momento di musica dal vivo nel contesto del parco. L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce tra le iniziative di primavera organizzate nel luogo.

Cosa: Concerto cameristico “Echi e riflessi” con musiche di Bax, Ravel e Debussy. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 22 marzo ore 18:30. Perché: Un raro trio di flauto, viola e arpa in un dialogo suggestivo tra musica e natura al tramonto. Il risveglio della natura si fonde con le trame delicate della musica colta in un appuntamento che promette di trasformare l’ascolto in un’esperienza sensoriale completa. Domenica 22 marzo, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per ospitare Echi e riflessi, un concerto dedicato alle atmosfere rarefatte e ai colori dell’impressionismo e del primo Novecento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Echi e riflessi: la musica accoglie la primavera al Bioparco

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