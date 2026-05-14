Il tecnico del Napoli ha presentato alcune richieste per continuare a sedere sulla panchina della squadra. In attesa di un incontro programmato con il presidente del club, si conoscono le sue richieste ufficiali. L'incontro tra le due parti è ancora da definire, e le richieste sono state rese note attraverso fonti vicine all’ambiente. La discussione si svolgerà nei prossimi giorni, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle richieste avanzate.

“La scrivania nell’ufficio del ds al centro sportivo di Castel Volturno ritroverà il suo legittimo proprietario all’inizio della prossima stagione, ma ora resta da definire il futuro della panchina. Conte e De Laurentiis stanno aspettando l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions per sciogliere il nodo che all’improvviso è diventato un po’ più stretto nell’ultimo periodo. Difficile davvero immaginare che non abbiano già chiacchierato su quel che sarà, soprattutto perché tra loro e le rispettive famiglie c’è un solido rapporto di amicizia e affetto reciproci. Ma in questa fase il tecnico preferisce concentrarsi insieme con la squadra sulla Champions”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ecco le richieste di Conte per restare al timone del Napoli

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