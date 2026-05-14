Ecco le magnifiche quattro che si giocheranno l' Eurolega | una Final Four piena di italiani

La Final Four di Eurolega si avvicina e si terrà ad Atene la prossima settimana. La fase si completa con il Valencia che ha superato il Panathinaikos in una rimonta. Oltre ai spagnoli, alle semifinali partecipano anche il Real Madrid, il Fenerbahçe e l’Olympiacos. La competizione si svolgerà tra quattro squadre, con una rappresentanza italiana che non è presente tra le quattro semifinaliste.

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Sorpresa della stagione, Valencia è la quarta squadra a staccare il biglietto per la Final Four di Eurolega del 22-24 maggio, dopo aver battuto - nell'unica serie arrivata alla decisiva gara-5 - quel Panathinaikos che tra meno di dieci giorni all'atto finale di Atene sarebbe stato padrone di casa. Gli spagnoli dell'azzurro Darius Thompson completano così il poker di squadre che si giocheranno il titolo europeo: sfideranno in semifinale il Real Madrid allenato da Sergio Scariolo, e con l'altro azzurro Gabriele Procida nel roster, mentre l'altra semifinale vedrà l'Olympiacos Pireo, che ha chiuso la regular season al primo posto, contro il Fenerbahce Istanbul campione in carica in cui gioca il capitano azzurro Nicolò Melli.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco le magnifiche quattro che si giocheranno l'Eurolega: una Final Four piena di italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’evento. Final Four Primavera Femminile, i match si giocheranno a SassuoloSarà Sassuolo a ospitare, tra 9 e 11 maggio, la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile. Basket, il Real Madrid batte l’Hapoel in gara-4 e si qualifica per le Final Four di EurolegaIl Real Madrid è la seconda squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega, che si disputerà ad Atene ad OAKA. Argomenti più discussi: Serie C, dalle squadre qualificate al 2° turno fase nazionale al sorteggio del tabellone; CF: Barcolana, Oma Rorai Grande e Vis le magnifiche quattro; Sir Sicoma Monini, l’appetito vien vincendo: sogno Champions League per uno storico Grande Slam -; Sir Sicoma Monini, con la Champions League un feeling particolare. E dopo lo scorso anno… -.