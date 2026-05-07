Il Real Madrid ha vinto la partita contro l’Hapoel in gara-4 di Eurolega, assicurandosi il passaggio alle Final Four. La fase finale si svolgerà nel palasport di Atene, presso il complesso sportivo OAKA. Con questa vittoria, il team spagnolo diventa la seconda formazione a raggiungere la semifinale della competizione europea. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai madrileni, che ora attendono di conoscere il loro avversario.

Il Real Madrid è la seconda squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega, che si disputerà ad Atene ad OAKA. La squadra di Sergio Scariolo ha sconfitto in gara-4 l’Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 87-81, chiudendo così la serie sul 3-1. Una partita quasi sempre in controllo degli spagnoli, che hanno costruito il loro vantaggio dal secondo quarto, difendendolo dopo la pausa lunga. Il Real attende ora in semifinale la vincente di Fenerbahce-Zalgiris, con i turchi avanti 2-1, ma domani sera ci sarà gara-4 in Lituania. Un Real trascinato dai 16 punti di Usman Garuba, ma un contributo importante lo danno anche Mario Hezonja e Theo Maledon, che mettono a referto entrambi 14 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, il Real Madrid batte l’Hapoel in gara-4 e si qualifica per le Final Four di Eurolega

Notizie correlate

Basket, l’Olympiacos batte ancora l’AS Monaco e stacca il pass per la Final Four di Eurolega. L’Hapoel Tel Aviv accorcia sul Real MadridUn’altra grande serata di Eurolega quella odierna, con due partite andate in scena per le gare-3 dei playoff 2026: andiamo a scoprire insieme come...

Basket, Eurolega: il Real Madrid si conferma contro l’Hapoel, Final Four nel mirinoMadrid, 1 maggio 2026 – Il Real Madrid si porta 2-0 nella serie playoff d’Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv e bissa il successo di gara 1 dove aveva...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Real Madrid Eurolega 2025-26: squadra, contratti e mercato; Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di Eurolega; Live Real Madrid - Hapoel IBI Tel Aviv - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 01/05/2026; Real Madrid-Hapoel gara-1 86-82: highlights Eurolega.

Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di EurolegaIl Real Madrid cala il bis nei playoff di Eurolega! Dopo il successo casalingo di 48 ore fa i Blancos battono nuovamente l’Hapoel Tel Aviv per 102-75 e si ... oasport.it

Basket, Eurolega: il Real Madrid si conferma contro l’Hapoel, Final Four nel mirinoCampazzo guida gli spagnoli al successo per 102-75 in gara 2 playoff. Giovedì 7 in calendario gara 3 con Tel Aviv costretta a vincere per tenere aperti i giochi ... sport.quotidiano.net

Che il clima in casa Real Madrid non sia dei più tranquilli è ormai storia nota, ma quanto successo quest’oggi potrebbe avere dei clamorosi effetti nel futuro dei Blancos, spaccato in seguito alla rissa che ha coinvolto Federico Valverde e Aurelien Tchouameni - facebook.com facebook

Rissa #Valverde- #Tchouameni, cosa rischiano i giocatori del #RealMadrid x.com