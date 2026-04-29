Tra il 9 e l’11 maggio, a Sassuolo si disputerà la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile. La manifestazione si svolgerà presso lo stadio locale e vedrà affrontarsi quattro squadre: le padrone di casa del Sassuolo, la Juventus, la Roma e il Milan. Quattro formazioni che si sfideranno per conquistare lo scudetto di categoria.

Sarà Sassuolo a ospitare, tra 9 e 11 maggio, la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile. A contendersi lo scudetto saranno proprio le padrone di casa del Sassuolo, la Juventus campione in carica, la Roma e il Milan. Le semifinali si disputeranno sui campi del Mapei Football Center, mentre la finale si gioca allo Stadio Enzo Ricci. "Ospitare una manifestazione del genere – ha detto l’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali – rappresenta per noi un grande orgoglio e, allo stesso tempo, la conferma di un percorso che il Sassuolo porta avanti da anni. Siamo stati tra i primi a credere nello sviluppo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’evento. Final Four Primavera Femminile, i match si giocheranno a Sassuolo

Highlights Primavera Femminile: Sassuolo - Fiorentina 2 - 0

Notizie correlate

Sassuolo Juve Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Primavera Women, la Final Four si giocherà a Sassuolo: lo scudetto si assegna tra il 9 e l’11 maggio; Women Under 19 | Date e sede della Final Four Scudetto; Sassuolo ospita la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile; Arte, gusto e scienza per la Primavera della Bellezza: gran finale e oltre 5 mila presenze.

L’evento. Final Four Primavera Femminile, i match si giocheranno a SassuoloSarà Sassuolo a ospitare, tra 9 e 11 maggio, la Final Four del Campionato Primavera 1 Femminile. A contendersi lo scudetto saranno proprio le padrone di casa del Sassuolo, la Juventus campione in cari ... sport.quotidiano.net

Primavera Women, Scudetto e Coppa Italia: definite le sedi delle finaliIl grande calcio femminile giovanile entra nel vivo con due appuntamenti imperdibili: la Final Four del campionato Primavera Women e la fase finale della Coppa Italia Primavera. Un doppio evento che m ... goal.com

Titoli Primavera – Sassuolo e Vicenza, saranno le ‘capitali’ del calcio Under 19 femminile Dopo due anni “fiorentini”, le final four che assegneranno lo scudetto Primavera hanno trovato casa a Sassuolo. Nelle ultime due edizioni, infatti, le finali nazionali di cat - facebook.com facebook

La Final Four Scudetto Primavera si giocherà a #Sassuolo. Le semifinali tra Juventus, Roma, Sassuolo e Milan si disputeranno al Mapei Center sabato 9 maggio mentre la finalissima allo Stadio 'Enzo Ricci' lunedì 11 maggio alle ore 18:00. x.com