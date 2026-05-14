Il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 nelle Marche prevede un aumento di quattro giorni di lezione rispetto all’anno precedente. Le classi torneranno in aula il 14 settembre, con un totale di 207 giorni di attività didattica per le scuole secondarie di primo e secondo grado. La pianificazione include dodici festività obbligatorie, di cui tre cadono di domenica, e si conferma la distribuzione delle giornate di lezione e delle vacanze nel corso dell’anno scolastico.

ANCONA Deciso il calendario scolastico regionale delle Marche per l’anno accademico 2026-2027. Saranno complessivamente 207 i giorni di lezione per le scuole secondarie di primo e secondo grado (206 laddove la festività del santo patrono ricade in un giorno feriale) contro i 203 del 2025-2026. Il primo trillo della campanella: la mattina del 14 settembre 2026. L’ultima: 5 giugno 2027 per le scuole secondarie di primo e secondo grado; 30 giugno ‘27 per le scuole dell’infanzia. Le festività Dodici, in tutto, le festività obbligatorie di cui tre, però, ricadenti in un giorno festivo (domenica): 4 ottobre (San Francesco D’Assisi), 1° novembre (Ognissanti), 25 Aprile (Liberazione). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ecco il calendario scolastico: in classe 4 giorni in più. Sui banchi dal 14 settembre: 12 festività obbligatorie, 3 cadono di domenica

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