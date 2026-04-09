Ricostruzione post alluvione e sicurezza idraulica il punto sui lavori lungo il fiume Idice

Sono stati investiti oltre 73 milioni di euro per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza lungo il fiume Idice. Più della metà dei lavori è stata completata, mentre gli altri sono ancora in corso. Gli interventi riguardano principalmente il rafforzamento di sponde e argini, con l’obiettivo di ridurre il rischio di alluvioni e migliorare la stabilità del territorio. I lavori sono svolti da enti pubblici e imprese specializzate nel settore.

Oltre 73 milioni di euro di interventi, di cui più della metà già conclusi e gli altri in corso, su sponde e argini. A questi si aggiungono più di 11 milioni di euro di lavori sulle opere idrauliche, per metà terminati.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’obiettivo è rafforzare la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Ricostruzione post alluvione, il punto sui lavori: "Erogati quasi 70 milioni a famiglie e imprese" L'Idice e la messa in sicurezza post alluvione: cosa funziona e cosa noA grande richiesta e dopo una lunga attesa, ieri sera si è svolta l'assemblea pubblica sulla sicurezza idraulica nella valle dell'Idice. Temi più discussi: La ricostruzione bloccata dalle carte bollate: la Strada Provinciale diventa un caso; Ricostruzione post alluvione, il punto dei lavori a Rocca: completato un altro intervento chiave; Via Montereale, quasi completata la ricostruzione post-alluvione; Risanamento post alluvione. Proseguono i lavori idraulici nelle strade vicine al Savio. L'Idice e la messa in sicurezza post alluvione: cosa funziona e cosa noLe analisi condotte su 1.500 km di aste fluviali dicono una cosa chiara: la capacità di portata dell'Idice cala progressivamente verso valle, da 190 metri cubi al secondo a monte fino a 110 a valle ... bolognatoday.it Via Montereale, quasi completata la ricostruzione post-alluvioneIl nuovo tratto stradale sarà riaperto entro aprile con opere di sicurezza, segnaletica e drenaggio completate ... forli24ore.it DA PEPE 5MLN AI COMUNI Recuperate risorse non spese della ricostruzione post sisma. L’assessore alle Infrastrutture annuncia la misura. Sotto il segno di equità e responsabilità il rafforzamento di una nuova stagione in cui le risorse servono per cantieri e - facebook.com facebook #Ricostruzione post #alluvione. Reti metalliche, funi, sistemi di #ancoraggio e una nuova gabbionata: a Roversano, completati i #lavori da 1 milione di euro. La #notizia regioneer.it/postalluvione3… x.com