Eccellenza Toscana Girone B L’Asta s’impone di misura contro il Signa | gol di Taflaj I ragazzi di mister Argilli conquistano tre punti pesanti
Nella partita di Eccellenza Toscana Girone B, l’Asta ha vinto di misura contro il Signa grazie a un gol di Taflaj. I ragazzi di mister Argilli hanno conquistato tre punti importanti, mentre il Signa ha schierato Crisanto, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi, Giuliani, Baggiani, Tempesti e Flachi. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.
SIGNA 0 ASTA 1 SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando (75’ Rossi), Soldani, Nocentini, Bianchi, Giuliani, Baggiani (62’ Coppola), Tempesti (53’ Manetti), Flachi (60’ C. Lombardi), Tesi (46’ Costa). Panchina: Landini, Capacci, L. Lombardi, Kebe. All: Gambadori. ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini, De Vitis, Manganelli. Biagi, Neri (65’ Galardi), Mussi, Bandini (53’ Cianciolo), Taflaj (90’ Violante), Cappelli. Panchina: Lombardini, Dragoni, Amadori, Poienari, Hoxhaj, Incarnato. Allenatore: Argilli. Arbitro: Briganti di Carrara (Cerino e Gambini). Rete: 40’ Taflaj. Note: ammoniti Soldani e Taflaj SIGNA – L’Asta Taverne, grazie a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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