Eccellenza Toscana Girone B L’Asta s’impone di misura contro il Signa | gol di Taflaj I ragazzi di mister Argilli conquistano tre punti pesanti

Nella partita di Eccellenza Toscana Girone B, l’Asta ha vinto di misura contro il Signa grazie a un gol di Taflaj. I ragazzi di mister Argilli hanno conquistato tre punti importanti, mentre il Signa ha schierato Crisanto, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi, Giuliani, Baggiani, Tempesti e Flachi. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

SIGNA 0 ASTA 1 SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando (75’ Rossi), Soldani, Nocentini, Bianchi, Giuliani, Baggiani (62’ Coppola), Tempesti (53’ Manetti), Flachi (60’ C. Lombardi), Tesi (46’ Costa). Panchina: Landini, Capacci, L. Lombardi, Kebe. All: Gambadori. ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini, De Vitis, Manganelli. Biagi, Neri (65’ Galardi), Mussi, Bandini (53’ Cianciolo), Taflaj (90’ Violante), Cappelli. Panchina: Lombardini, Dragoni, Amadori, Poienari, Hoxhaj, Incarnato. Allenatore: Argilli. Arbitro: Briganti di Carrara (Cerino e Gambini). Rete: 40’ Taflaj. Note: ammoniti Soldani e Taflaj SIGNA – L’Asta Taverne, grazie a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana Girone B. L’Asta s’impone di misura contro il Signa: gol di Taflaj. I ragazzi di mister Argilli conquistano tre punti pesanti Articoli correlati Eccellenza Toscana. Altro ko, l’Asta esonera mister Bartoli. Rumors sul possibile arrivo di ArgilliLa sconfitta casalinga con la Baldaccio Bruni (0-1) è costata cara a Stefano Bartoli (foto): l’Asta Taverne ha infatti deciso di sollevare... Calcio Eccellenza. Asta, c’è l’Affrico. Mister Argilli ordina: "Ora raccogliamo»Oggi pomeriggio, al Bertoni dell’Acquacalda – fischio di inizio alle 14,30 – l’Asta Taverne proverà a mettersi alle spalle il ko, di misura, con il... Aggiornamenti e notizie su Eccellenza Toscana Girone Temi più discussi: Eccellenza Toscana Girone B; Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana; Eccellenza Toscana, i risultati dei gironi del 8/03; Eccellenza B. Oliveros ribalta la gara: il Figline supera la Lastrigiana 2-1. Eccellenza Sicilia Girone B: il Modica batte la Leonzio ed è promosso in Serie D. Risultati e classificaIl Modica Calcio conquista la promozione matematica in Serie D. La squadra rossoblù chiude virtualmente il campionato di Eccellenza siciliana – Girone B grazie alla vittoria esterna per 2-1 sul campo ... goalsicilia.it Campionati regionali: sabato in campo le gare del girone B di PromozioneCon la Serie D ferma per il Torneo di Viareggio, domenica si giocano tutti gli altri campionati regionali: l'Eccellenza e il girone A della Promozione, saranno in campo l'otto marzo, mentre le gare de ... unionesarda.it Viareggio Calcio MPSC vs Fucecchio | Eccellenza Toscana | Girone A | 15/03/2026 - facebook.com facebook