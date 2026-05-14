Eccellenza cura e accessibilità al nuovo centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli
La Misericordia di Empoli ha aperto un nuovo centro medico diagnostico in via delle Fiascaie 2, vicino alla Coop di via Susini. Dopo anni di attività negli Ambulatori Medici, questa struttura offre servizi di diagnosi e cura accessibili alla cittadinanza. L’inaugurazione si inserisce in un percorso di crescita che mira a migliorare l’offerta sanitaria nella zona. Il centro rappresenta un nuovo punto di riferimento per i residenti.
Dopo anni di esperienza maturata negli Ambulatori Medici, oggi, la Misericordia di Empoli è pronta a compiere un importante passo avanti con l’apertura del nuovo Centro Medico Diagnostico, in via delle Fiascaie 2, nella zona della Coop di via Susini a Empoli. L'inaugurazione è fissata per sabato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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