Ha un tumore al seno deve operarsi Ma c?era stato uno scambio di referti Condannati l?ospedale di Torrette e il medico di un centro diagnostico

A Ancona, una donna ha ricevuto la diagnosi di un tumore al seno a seguito di un errore che ha coinvolto lo scambio di referti tra l’ospedale di Torrette e un centro diagnostico. L’ospedale e il medico coinvolto sono stati condannati in seguito a questa vicenda. La vicenda si è conclusa con una decisione giudiziaria che ha sancito le responsabilità dei sanitari coinvolti.

ANCONA Una serie di errori, tra cui uno scambio di referti, ha fatto credere a una donna residente ad Ancona di avere un tumore al seno. Per mesi ha temuto di morire: ma non era vero. Tutto inizia nel giugno 2018. Durante un controllo ecografico all’ospedale di Loreto: la dottoressa scopre un nodulo e la sottopone a un ago aspirato per approfondirne la natura. Manda poi il campione a Torrette per l’esame istologico. Esito: cancro alla mammella. Il parere Durante una successiva visita ad Ancona emerge l’incredibile: il dischetto consegnato alla paziente, con il referto, recava il nome di un’altra persona. Nonostante l’errore, le confermano il tumore consigliandole un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Ha un tumore al seno, deve operarsi». Ma c?era stato uno scambio di referti. Condannati l?ospedale di Torrette e il medico di un centro diagnostico Articoli correlati "Non diagnosticò tumore al seno", radiologo a processoUn errore, una valutazione troppo rassicurante? Otto mesi di ritardo che avrebbero cambiato il decorso di una malattia. “Non diagnosticò tumore al seno”: radiologo citato in giudizioBologna, 2 febbraio 2026 – È stato citato in giudizio, con udienza predibattimentale fissata per il 17 febbraio 2027, un medico radiologo accusato... Altri aggiornamenti su Ha un tumore al seno deve operarsi Ma c... Discussioni sull' argomento Tumore al pancreas senza scampo, l'osterica Lu muore a 63 anni; Scrive un libro dopo la morte del marito, poi la verità choc: condannata per l’omicidio; Terra dei fuochi, sequestrati oltre 204 milioni tra 224 immobili, 72 auto e 2 elicotteri ai fratelli Pellini; Tumore al seno, rifiuta la chemio: fa nascere la bimba e muore a 29 anni. Mattia Battistetti, imprenditori assolti e lavoratori condannati per la morte dell'operaio 23enne: 1 anno e 6 mesi ai 3 colleghi. Malore in aula per mamma Monica - facebook.com facebook