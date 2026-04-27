Il traffico a Roma è andato in tilt il 27 aprile a causa di una serie di incidenti e lavori in corso che hanno coinvolto via Flaminia, Corso di Francia e il Raccordo Anulare. Le strade principali della città si sono riempite di veicoli fermi, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. La situazione ha causato rallentamenti e problemi di circolazione in diverse zone del centro urbano.

? Cosa sapere Incidenti e cantieri bloccano via Flaminia, Corso di Francia e Raccordo Anulare il 27 aprile.. Code su Ardeatina e Togliatti causano rallentamenti sulla viabilità urbana e sulle arterie radiali.. Il lunedì mattina 27 aprile 2026 si apre con una mobilità romana particolarmente complicata, segnata da incidenti e cantieri che stanno rallentando gli spostamenti verso il cuore della Capitale fin dalle prime ore del mattino. Le cronache del traffico registrate intorno alle 07:30 descrivono una città già in affanno, dove le arterie consolari storiche sono diventate i principali punti di strozzatura deve raggiungere i centri urbani o attraversare la periferia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma paralizzata: caos su Flaminia e Raccordo tra incidenti e cantieri

TRAGEDIA A ROMA: SMART ESCE DI STRADA E TRAVOLTA UN 18ENNE. MORTO SUL COLPO

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