Sulla strada E45, tra cantieri e traffico rallentato, si è registrato un incidente all’altezza di Valsavignone. Due autoarticolati si sono scontrati, creando ulteriori disagi in un tratto già congestionato. Nel frattempo, sulla carreggiata si trovano anche dei pomodori schiacciati, e il traffico si svolge in condizioni complicate, con un solo senso di marcia aperto a causa dei lavori in corso.

Sulla E45 ormai manca solo che ci mettano il banco del mercato e poi siamo a posto. Stavolta, all’altezza di Valsavignone, due autoarticolati si sono centrati in pieno nel tratto col doppio senso infilato dentro una sola carreggiata per via dei cantieri. Risultato: traffico bloccato, tir devastati e una distesa di pomodori sparsi sull’asfalto degna d’una passata fatta male. L’incidente è successo questa mattina al chilometro 161+800 della S.G.C. E45. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sansepolcro, insieme all’autogrù arrivata da Arezzo e a una squadra da Bagno di Romagna. Un dispiegamento mica da poco, perché nell’impatto uno dei camion ha perso il semirimorchio e parte del carico, trasformando la superstrada in una specie di bruschetta gigante.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - E45 nel caos tra cantieri, pomodori spiaccicati e tir di traverso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Incidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino: tir urta il guardrail e rimane di traverso, traffico nel caosUn incidente ha provocato il caos nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo 2026, nel raccordo autostradale della Falchera a Torino e, di conseguenza,...

Leggi anche: E45 tra cantieri e sfide meteo. Traffico critico nel tratto toscano