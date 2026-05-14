E45 nel caos Confartigianato lancia l' allarme | Imprese e trasporti ostaggio dei blocchi
La strada E45 sta vivendo giorni di forte disagio a causa di un incidente che ha causato la chiusura della Strada del Puleto, creando enormi disagi sia per i pendolari che per gli autotrasportatori. La chiusura ha interrotto il traffico e complicato il passaggio di merci e persone, evidenziando una problematica che si ripresenta frequentemente sulla rete stradale della zona. Questa situazione ha provocato ripercussioni immediate sul traffico e sulle attività di trasporto nella regione.
Le nuove criticità che hanno interessato in queste giorni la E45, con la chiusura della Strada del Puleto a causa di un incidente e pesanti disagi per automobilisti e autotrasportatori, hanno riportato ancora una volta all’attenzione un problema strutturale che Confartigianato di San Piero in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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