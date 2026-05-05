Incentivi alle imprese Confartigianato lancia l' allarme | Troppa burocrazia serve una riforma vera

Confartigianato ha sollevato preoccupazioni riguardo agli incentivi destinati alle imprese, evidenziando come la burocrazia attuale ostacoli l’accesso e l’efficacia degli interventi. L’associazione ha chiesto una riforma approfondita, sottolineando che la frammentazione del sistema richiede interventi strutturali. Tuttavia, sono stati segnalati ancora alcuni problemi legati alle coperture finanziarie, alle procedure e alla coordinazione tra le diverse aree territoriali.

“Una riforma necessaria per superare la frammentazione del sistema degli incentivi, ma che presenta ancora nodi critici su coperture finanziarie, procedure e coordinamento territoriale”. È questa, in sintesi, la posizione espressa dal Gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena (Daniela.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Immigrazione, Biagioli: "Burocrazia e ritardi bloccano lavoratori e imprese. Serve una riforma del sistema"Antonio Biagioli, segretario generale della Uila Viterbo, traccia un quadro preciso delle difficoltà che interessano il sistema dell'immigrazione. “Imprese senza liquidità, serve un sostegno come per il Covid”: l'allarme di Confartigianato sui rincariI numeri non lasciano spazio a interpretazioni: in appena due mesi il costo del gas è volato al +48% e la luce al +25%. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confartigianato sul Decreto Lavoro; SPORTELLO BANDI – Il 14 maggio, un webinar sugli Incentivi SIMEST destinati all'internazionalizzazione delle imprese. Iscriviti per partecipare; Bando rinnova veicoli 2026: incentivi fino a 30.000 euro; Decreto Lavoro, sì agli incentivi ma dubbi sul salario giusto: Confartigianato contro i contratti pirata. Decreto lavoro: bene incentivi, ma servono misure a lungo termineConfartigianato imprese esprime sostanziale apprezzamento per le misure contenute nelDecreto lavoro approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. In particolare, bene le norme che intervengono in tema di ... ferrutensil.com Decreto 1° maggio: «Bene gli incentivi ma il salario giusto non basta contro i contratti pirata»Armando Sartori, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana: «Il Decreto annunciato nel Consiglio dei ministri del 28 aprile, contiene concreti aiuti alle imprese che assumono e che quindi va ... trevisotoday.it Basilavoro 2.0: incentivi alle imprese Approvato l'Avviso pubblico relativo all'assunzione di lavoratori provenienti da crisi industriali. L'assessore regionale Francesco Cupparo: "Un tassello fondamentale della strategia per sostenere le aziende e, allo stesso te - facebook.com facebook Bonus edilizi: serve un sistema più stabile È possibile superare le criticità del Superbonus senza chiudere la stagione degli incentivi La RPT invita a utilizzare l’esperienza maturata per costruire un modello sostenibile e di medio periodo. lavoripubblici.i x.com