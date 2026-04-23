Confartigianato Sicilia lancia i corsi per formare nuovi gestori dei trasporti

Confartigianato Sicilia ha avviato a Palermo corsi per diventare gestore nel settore dell’autotrasporto. L’iniziativa è promossa dal Centro di Formazione regionale artigianato siciliano, ente riconosciuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I corsi sono rivolti a chi desidera acquisire competenze specifiche nel settore e rappresentano un’opportunità di formazione professionale. La realizzazione di questi percorsi rientra nelle attività di aggiornamento e qualificazione del settore.

Nuove opportunità di formazione e lavoro nel settore dell’autotrasporto in Sicilia. Confartigianato Imprese Sicilia, attraverso il Centro di Formazione regionale artigianato siciliano, ente accreditato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha attivato a Palermo i corsi per Gestore.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Confartigianato Trasporti Sicilia: forte preoccupazione per il caro gasolioConfartigianato Trasporti Sicilia esprime fortissima preoccupazione per la grave crisi che sta investendo il settore dell’autotrasporto, duramente... Confartigianato Trasporti Sicilia aderisce allo sciopero proclamato da UnatrasConfartigianato Trasporti Sicilia esprime profondo cordoglio per la tragica morte dell’autotrasportatore investito e ucciso nella mattina del 20... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Autotrasporto, Confartigianato Trasporti Sicilia: Crisi grave per il caro carburante; Edilizia in Sicilia, a Siracusa il convegno sul futuro delle imprese. Confartigianato Sicilia lancia i corsi per formare nuovi gestori dei trasportiNuove opportunità di formazione e lavoro nel settore dell’autotrasporto in Sicilia. Confartigianato Imprese Sicilia, attraverso il Centro di Formazione Regionale Artigianato Siciliano, ente accreditat ... blogsicilia.it Siracusa, Confartigianato Sicilia e Anci firmano un protocollo di intesa in nome della semplificazioneIl protocollo avrà durata biennale e prevede momenti periodici di monitoraggio per verificarne l’attuazione e aggiornare le azioni condivise ... siracusanews.it Si è svolto nel Salone del Comando Legione Carabinieri Sicilia a Palermo, l’incontro di prevenzione “Insieme contro le truffe”, organizzato da Confartigianato Palermo e Anap - facebook.com facebook Il segretario generale della Filca-Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, è intervenuto questa mattina all'iniziativa di Confartigianato Imprese e Anaepa Confartigianato sul tema "L' #edilizia che verrà", ribadendo le posizioni della Filca nazionale: "Anche in Sicilia il settore # x.com