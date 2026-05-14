E45 disagi insostenibili per le imprese

Martedì, il tratto di valico dell’E45 nel territorio appenninico è stato interessato da un nuovo episodio di blocco, che ha causato disagi alle imprese per circa otto ore, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. La strada è rimasta chiusa per un lungo periodo, creando conseguenze concrete per le attività che dipendono dal transito in quella zona. Questa situazione si ripete dopo altri episodi di interruzione nel passato recente.

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L’E45, per l’ennesima volta, in tilt nel tratto di valico appenninico, con disagi a non finire per ben 8 ore, dalla mattina al pomeriggio di martedì. La denuncia arriva da Confartigianato Valle Savio, che in una nota così esordisce: "Imprese danneggiate, al pari dei cittadini, dai disagi del traffico. Le nuove criticità che hanno interessato in queste ore la E45, con la chiusura della strada nei pressi del Puleto (in terra aretina, fra Valsavignone e Canili di Verghereto, ndr.), a causa di un incidente, e pesanti disagi per automobilisti e autotrasportatori, hanno riportato ancora una volta all’attenzione un problema strutturale, che Confartigianato di San Piero in Bagno e il territorio denuncia da anni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "E45, disagi insostenibili per le imprese" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gli impatti dei conflitti,: "Anche le imprese soffrono per i costi insostenibili""L’ENERGIA in questo momento è una delle maggiori criticità per le nostre imprese – spiega Emma Marcegaglia (nella foto in alto), presidente e ad di... Parcheggi Moscati, Perrini: “Disagi insostenibili, serve un’area sosta”Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito il problema dei parcheggi all’ospedale Moscati di Taranto. Si parla di: E45, disagi insostenibili per le imprese. E45, disagi insostenibili per le impreseDopo l’incidente di martedì che ha bloccato ancora una volta la viabilità, interviene la Confartigianato: Sbloccate i lavori sulla ex Tiberina ... ilrestodelcarlino.it E45, Confartigianato: Ancora traffico deviato, chiediamo tempi certi per l’alternativa ex TiberinaCESENA. Confartigianato chiede di non perdere più tempo per la Ex Tiberina. «Imprese danneggiate, come i cittadini, dai disagi del traffico», scrive ... corriereromagna.it