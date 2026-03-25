Parcheggi Moscati Perrini | Disagi insostenibili serve un’area sosta

Il problema dei parcheggi all’ospedale Moscati di Taranto torna a essere al centro dell’attenzione. Perrini, rappresentante dei cittadini, ha segnalato che i disagi causati dalla mancanza di aree di sosta adeguate sono diventati insostenibili. La questione riguarda la carenza di spazi dedicati ai veicoli dei pazienti e visitatori, che genera problemi di circolazione e di accesso all’ospedale.

Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito il problema dei parcheggi all’ospedale Moscati di Taranto. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere regionale Renato Perrini, che denuncia una situazione sempre più critica per utenti e personale sanitario. “Si aggrava l’emergenza parcheggi all’Ospedale Moscati di Taranto. Dopo la realizzazione della pista ciclabile, pressoché inutilizzata ma che ha sottratto centinaia di posti auto, sostare nei pressi del nosocomio è diventata un’impresa titanica. Un disagio insostenibile a scapito sia del personale ospedaliero, sia dei pazienti oncologici che devono affrontare lunghi tratti a piedi, a volte anche di un chilometro, per poter accedere alla struttura e sottoporsi a terapie e visite”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Parcheggi Moscati, Perrini: “Disagi insostenibili, serve un’area sosta” Articoli correlati Area di sosta riservata alle ambulanze occupata dalle auto: disagi per il 118 al San Giovanni di DioI lavori per il rifacimento del Triage hanno causato lo spostamento delle zone riservate ai mezzi di soccorso, ma i parcheggi sono spesso... Guerra e caro energia . Mondo agricolo in allerta: "Costi insostenibili serve piano d’emergenza"PISTOIA Il comparto agricolo pistoiese lancia un appello urgente alle istituzioni: l’instabilità geopolitica e l’impennata dei costi rischiano di...