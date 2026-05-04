Gli impatti dei conflitti | Anche le imprese soffrono per i costi insostenibili

Il conflitto in corso ha portato a un aumento dei costi energetici, creando difficoltà per molte imprese. Una rappresentante del settore ha spiegato che l’energia rappresenta una delle principali criticità attuali, influenzando negativamente le attività produttive. Le aziende devono affrontare costi più elevati e difficoltà operative, mentre le sfide legate alla fornitura di energia continuano a crescere.

"L’ENERGIA in questo momento è una delle maggiori criticità per le nostre imprese – spiega Emma Marcegaglia (nella foto in alto), presidente e ad di Marcegaglia Holding – e proprio nei giorni scorsi, da un’indagine del Centro Studi Confindustria condotta direttamente presso gli imprenditori sugli impatti della guerra, emergeva come tra i principali ostacoli il primo fosse il costo dell’energia". Non solo. Nell’ipotesi che la guerra in Iran finisca a giugno, con un petrolio a 110 dollari in media annua, il ripristino dei flussi commerciali pre-conflitto e una capacità produttiva dei Paesi del Golfo ancora adeguata a sostenere l’offerta mondiale, il Csc stimava per le imprese manifatturiere italiane 7 miliardi di euro l’anno in più in bolletta rispetto al 2025.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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