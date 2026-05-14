In vista dei prossimi impegni internazionali, la Juventus si presenta con una rappresentanza ridotta rispetto alle ultime cinque edizioni del Mondiale. Analizzando le liste dei preconvocati e le convocazioni recenti dei commissari tecnici, si nota che il numero di giocatori della squadra chiamati in causa è inferiore rispetto al passato. Questa situazione si riflette sui numeri complessivi di convocati provenienti dalla formazione torinese, che risultano tra i più bassi degli ultimi anni.

Possono i probabili convocati ai prossimi Mondiali dare un'indicazione sullo stato di salute di un club? Nel caso della Juventus, sì. Il club bianconero, infatti, è sempre stato (ad eccezione del 2010) quello che aveva fornito più giocatori alle nazionali per le rassegne iridate tra le società di Serie A. Stavolta, verosimilmente, non sarà così. Ed è un segnale di una squadra in ricostruzione e ancora alla ricerca di leader e calciatori di statura internazionale. A 28 giorni esatti dalla partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, nelle ultime ore le 48 nazionali hanno iniziato a comunicare le liste dei preconvocati, più o meno lunghe. Tra i bianconeri, sono presenti Holm, nella Svezia, e Bremer nel Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È una Juve poco... Mondiale: mai così pochi convocati nelle ultime 5 edizioni

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