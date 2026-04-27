La Roma fa 61 dopo 34 giornate | mai così tanti punti nelle ultime 8 stagioni

Da sololaroma.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 34 turni di campionato, la squadra si trova a quota 61 punti, un record che non si verificava da otto stagioni. La vittoria per 2-0 in trasferta contro il Bologna ha portato tre punti importanti in ottica europea. Questo risultato segna un passo avanti rispetto alle stagioni precedenti, rappresentando il miglior rendimento nelle ultime otto annate.

Il successo per 0-2 del Dall’Ara contro il Bologna, oltre a 3 punti fondamentali in ottica rincorsa europea, porta in dote un notevole record per la Roma: i giallorossi, infatti, hanno raggiunto quota 61 dopo 34 giornate, risultato mai toccato dal 2018-19 ad oggi. La mano di Gasperini si vede, nonostante difficoltà e turbolenze societarie. La strada per il futuro è tracciata, col tecnico di Grugliasco al centro del progetto. L’andamento fotocopia degli ultimi anni. A questo punto della stagione, negli ultimi 7 anni, la Roma si è sempre ritrovata ad oscillare nelle stesse posizioni di classifica ( tra 5° e 7° posto ). A volte frenata dagli infortuni, altre consumata dal doppio impegno campionato-europa fino alle fasi finali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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