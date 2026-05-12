Un eroe sarai anche tu | l’umanità di Hercules in scena allo Zen

Al centro di una rappresentazione teatrale allo Zen, il laboratorio della Parrocchia Spirito Santo presenta una messa in scena dedicata alla figura di Hercules, evidenziando aspetti legati alla sua umanità. Lo spettacolo si svolge in un contesto di solidarietà e coinvolgimento comunitario, offrendo al pubblico un’occasione di riflettere sui valori di altruismo e vicinanza, attraverso la narrazione di un personaggio noto per le sue imprese e le sue caratteristiche umane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui