Un eroe sarai anche tu | l’umanità di Hercules in scena allo Zen
Al centro di una rappresentazione teatrale allo Zen, il laboratorio della Parrocchia Spirito Santo presenta una messa in scena dedicata alla figura di Hercules, evidenziando aspetti legati alla sua umanità. Lo spettacolo si svolge in un contesto di solidarietà e coinvolgimento comunitario, offrendo al pubblico un’occasione di riflettere sui valori di altruismo e vicinanza, attraverso la narrazione di un personaggio noto per le sue imprese e le sue caratteristiche umane.
Il laboratorio teatrale della Parrocchia Spirito Santo porta in scena l’umanità di Hercules allo Zen per un grande gesto di solidarietà. Lo spettacolo “Un eroe sarai anche tu” diventa un progetto pedagogico, manifesto di impegno civile e pastorale, mirato a trasformare la forza fisica in forza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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