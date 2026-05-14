Le strade del Principato di Monaco si preparano ad accogliere le tappe nove e dieci del campionato di Formula E. La gara si svolgerà nel weekend, con il sabato dedicato all’uso del Pit Boost e la domenica ai due Attack Mode. Sono previste diverse modalità di visione, tra televisione e streaming, per seguire le gare in diretta. La manifestazione si svolge nel centro storico e lungo le strade cittadine, con un percorso che attraversa punti iconici del luogo.

La fiabesca cornice del Principato di Monaco si prepara ad ospitare questo weekend i round 9 e 10 del campionato del mondo di Formula E, ultime gare europee prima dei tre round consecutivi in territorio asiatico. L'E-prix di Monaco si disputerà su uno tracciati dei più iconici del mondo, certamente il più prestigioso del calendario di Formula E, e con ogni probabilità accorcerà sensibilmente la lista dei pretendenti al titolo iridato della stagione 12, l'ultimo prima dell'avvento delle nuove vetture Gen4. Le due gare del fine settimana andranno in scena sabato 16 e domenica 17 maggio, con partenza fissata alle ore 15:05. Come...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Monaco 2026: le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming

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