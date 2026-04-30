A Berlino si terrà nel 2026 un doppio appuntamento del campionato del mondo di Formula E, con gare che si svolgeranno su un circuito cittadino. La competizione vedrà in pista il leader della classifica generale, che corre con una squadra e una vettura specifiche, mentre altri piloti della stessa categoria sono in lotta per la vittoria con squadre diverse. Le gare saranno trasmesse in diretta sia in televisione che in streaming.

Negli scorsi giorni la Formula E ha aperto un'interessante finestra sul suo imminente futuro presentando a Le Castellet le nuove vetture Gen4, protagoniste in griglia dalla prossima stagione e in procinto di sancire un significativo balzo prestazionale per l’intero campionato (addirittura dai 5" ai 10" al giro, secondo le stime ufficiali). Tuttavia, prima di inaugurare questa nuova era, c’è un presente da onorare e una stagione 12 che si appresta ormai a entrare davvero nel vivo. Questo fine settimana, infatti, si disputerà l’atteso E-prix di Berlino, un doppio appuntamento che prevede una gara al sabato e una la domenica, sempre con inizio alle ore 16:00, e che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella rincorsa al titolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Berlino 2026: le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming

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