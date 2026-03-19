Il campionato del mondo di Formula E si prepara a disputare l’E-Prix di Madrid 2026 sul circuito di Jarama, in Spagna. Per la prima volta questa pista ospiterà una gara del campionato, con il leader della classifica Wehrlein (Porsche) che si trova davanti a Mortara, che spinge forte per risalire la classifica. Le gare saranno trasmesse in TV e in streaming.

Dopo i numerosi colpi di scena che hanno caratterizzato il doppio round di Jeddah, il circus del campionato del mondo di Formula E si prepara a tornare in scena questo fine settimana (l'evento è in programma nella giornata di sabato 21 marzo 2026) su un tracciato mai affrontato in precedenza. La sede del settimo E-prix stagionale, il primo sul suolo europeo, sarà infatti il circuito de Madrid Jarama, chiamato a ospitare la tappa spagnola dopo le due gare disputate nel 2021 sul Circuito Ricardo di Valencia nel 2021. L'uomo da battere sarà il tedesco Pascal Wehrlein (Porsche), nuovo leader della generale, ma ad incalzarlo ci sarà sicuramente la Mahindra dello svizzero Edoardo Mortara, a sua volta in grande evidenza in Arabia Saudita e staccato di sole 6 lunghezze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Madrid 2026: le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming

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