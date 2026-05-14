E ora tocca alla Juventus Moise Fagioli e il passato La gara special dei due ex Ma Kean è sempre in forse

In questa settimana, la partita contro la Juventus ha attirato l'attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per la presenza di alcuni ex che si sono affrontati in campo. Moise e Fagioli, infatti, hanno una storia con la squadra bianconera e si sono trovati a giocare contro di essa. La condizione di Kean resta incerta, mentre l’atmosfera rimane tesa e carica di aspettative.

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In un campionato normale questa sarebbe stata una settimana da vivere in tutt’altra maniera. Le sfide alla Juventus sono sempre cerchiate di rosso e anche la scorsa estate in tanti hanno pensato e sognato di andarsi a giocare qualcosa di pesante proprio alla penultima allo Stadium. Così non sarà. E la settimana di certo ne ha risentito. La Fiorentina è salva (per come si era messa, non è poco), la Juve è a caccia di punti Champions. A Firenze si parla molto più di futuro e dei presunti interessamenti delle big per Paratici che del match contro gli uomini di Spalletti. Che a ben vedere è però un appuntamento significativo per almeno due elementi: Moise Kean e Nicolò Fagioli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E ora tocca alla Juventus. Moise, Fagioli e il passato. La gara special dei due ex. Ma Kean è sempre in forse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus, guai per l’ex Moise Kean: rissa sfiorata col PengwinL’ex attaccante bianconero Moise Kean, ora alla Fiorentina, è stato protagonista di un violento alterco con l’influencer Kristian Pengwin. Leggi anche: Come ci siamo innamorati dei capelli di Moise Kean in Nazionale Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Juventus-Alisson, l’accordo c’è: Spalletti spinge, ora tocca al Liverpool; Juventus: chi è Souffian El Karouani, offerto ai bianconeri; Serie A. Il Napoli perde in casa con il Bologna 3-2, a rischio la qualificazione in Champions. #LecceJuve La #Juve riparte subito e si prende 3 punti fondamentali per la corsa #Champions Decisivo il gol lampo di #Vlahovic in apertura di partita. La #Juventus va a dormire da terza in classifica. Ora tocca a #Como #Roma e #Milan x.com Non perderti dirette, news e highlightsAllenamento del mercoledì alla Continassa per la Juve che prepara la sfida di domenica pomeriggio, alle 18, contro il Verona all'Allianz Stadium. Spalletti cerca tre punti fondamentali per la corsa Ch ... sport.sky.it Juventus: chi è Souffian El Karouani, offerto ai bianconeriSouffian El Karouani, esterno mancino marocchino, secondo Tuttosportè stato proposto alla Juventus e ad altri club italiani, fra i quali la Roma. calciomercato.com