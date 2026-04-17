Juventus guai per l’ex Moise Kean | rissa sfiorata col Pengwin

L’ex attaccante della Juventus, ora in forza alla Fiorentina, è finito al centro di un episodio di tensione con l’influencer Kristian Pengwin. Durante un evento pubblico, i due sono stati coinvolti in un alterco che ha rischiato di degenerare in una rissa. La situazione è stata sedata prima che si arrivasse a un vero e proprio scontro fisico, ma l’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità.

L’ex attaccante bianconero Moise Kean, ora alla Fiorentina, è stato protagonista di un violento alterco con l’influencer Kristian Pengwin. La scintilla social e il peso della disfatta azzurra sull’ex attaccante della Juventus. Il clima teso seguito all’eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2026 per mano della Bosnia è degenerato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, guai per l’ex Moise Kean: rissa sfiorata col Pengwin Notizie correlate Leggi anche: “Ti ammazzo di botte”: Kean furioso contro Pengwin, sfiorata la rissa. Poi le scuse Kean-Pengwin, l'incontro chiarificatore diventa rissa. Moise: "Ti ammazzo, ti anniento". Poi si calmaDovevano fare pace, invece hanno perso entrambi in una sceneggiata tra due giovani uomini con pochi anni e tanti tifosi o follower che dir si voglia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Kean furioso a Le Iene, bufera social come per Bastoni: Mai più in Nazionale. Gli effetti sul mercato; Fiorentina, Paratici: Recupero Kean? Tempi incerti. Malagò uomo giusto per la Figc; Fiorentina, rifinitura decisiva per Kean: le ultime sulla sua gestione. E su Mandragora e Dodo…; NEWS – Wesley, Kean, Mancini, Yildiz, Pellegrini, Thuram, Koné, Maldini, Lukaku, Davis, Gila: le novità. Kean e Pengwin a Le Iene, il chiarimento finisce male: Hai due secondi per andare via da casa miaLa resa dei conti tra Kristian Pengwin e Moise Kean davanti alle telecamere de ‘Le Iene' su Italia 1. Lo scontro tra il tipster/influencer, noto per i suoi pronostici e podcast sul calcio, e l'attacca ... fanpage.it Fiorentina, Kean è un caso: il problema alla tibia e le conseguenze sul mercatoMoise Kean di nuovo fermo per il problema alla tibia: la Fiorentina valuta il suo futuro tra infortuni, clausola e possibili movimenti di mercato, gli scenari. sport.virgilio.it Michele Criscitiello attacca Moise Kean dopo lo scontro con il Pengwin degli scorsi giorni - facebook.com facebook Scontro totale a "Le Iene": Moise Kean furibondo contro il Pengwin, volano minacce e insulti x.com