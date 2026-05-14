È ora di smettere di giudicare le persone per il loro aspetto fisico e di abbattere quei canoni di bellezza impossibili che ci vengono imposti ogni giorno

Il 14 maggio a Milano si è tenuta una manifestazione che ha portato all’attenzione il tema del rispetto verso le persone in base al loro aspetto fisico. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di evitare giudizi e discriminazioni legate alle caratteristiche esterne, chiedendo di eliminare i canoni di bellezza imposti dalla società. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza incidenti, con partecipanti di diverse età che hanno portato cartelli e slogan contro le discriminazioni e l’emarginazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui