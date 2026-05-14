È ora di smettere di giudicare le persone per il loro aspetto fisico e di abbattere quei canoni di bellezza impossibili che ci vengono imposti ogni giorno
Il 14 maggio a Milano si è tenuta una manifestazione che ha portato all’attenzione il tema del rispetto verso le persone in base al loro aspetto fisico. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di evitare giudizi e discriminazioni legate alle caratteristiche esterne, chiedendo di eliminare i canoni di bellezza imposti dalla società. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza incidenti, con partecipanti di diverse età che hanno portato cartelli e slogan contro le discriminazioni e l’emarginazione.
M ilano, 14 mag. (askanews) – Non si prende in giro, non si perseguita, non si emargina nessuno per il suo aspetto fisico. Sono comportamenti che possono generare conseguenze gravissime. « La vergogna è negli occhi di chi offende » è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il «bodyshaming», promossa dalla deputata Martina Semenzato, prima firmataria della legge che lo scorso anno ha istituito nel 16 di maggio di ogni anno la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. «Il fenomeno del bodyshaming – afferma Semenzato – è diventato una vera stortura sociale. Vogliamo promuovere, soprattutto fra i giovani, una cultura del rispetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sullo stesso argomento
Valdarno, un laboratorio di pasticceria per le persone con cerebrolesioni: “Abbiamo fatto cose che ci sembravano impossibili”Arezzo, 9 marzo 2026 – Valdarno, un laboratorio di pasticceria per le persone con cerebrolesioni: “Abbiamo fatto cose che ci sembravano impossibili”.
Leggi anche: È quello che fanno in tanti quando cercano lavoro: mandano decine di candidature ogni giorno, controllano le offerte ogni ora, e non vanno da nessuna parte. Ma c'è una via d'uscita
Si parla di: Oroscopo del giorno dopo: martedì 12 maggio 2026 (San Filippo di Agira); Budapest torna a fare festa, ma chi è il ministro ballerino del nuovo governo targato Magyar? (Video).