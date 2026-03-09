In Valdarno è stato aperto un laboratorio di pasticceria dedicato alle persone con cerebrolesioni. Il progetto mira a offrire un’opportunità di integrazione attraverso attività pratiche e creative. I partecipanti si dedicano alla preparazione di dolci e prodotti da forno sotto la guida di operatori specializzati. L’iniziativa si propone di favorire l’autonomia e il coinvolgimento sociale di chi affronta questa condizione.

Arezzo, 9 marzo 2026 – . I partecipanti al progetto Indica, promosso da Nomos, Atracto e Fondazione CR Firenze, hanno fatto i pasticceri per un giorno: “L’autonomia si impara anche in cucina” Hanno mescolato gli ingredienti, impastato, decorato, infornato e infine si sono gustati i dolci che avevano preparato. Nove persone con cerebrolesioni a cquisite che partecipano al progetto pilota In.di.c.a. (Interventi Diretti alle Cerebrolesioni Acquisite) promosso dalla cooperativa Nomos insieme ad Atracto-Associazione Traumi Cranici Toscani e con il contributo della Fondazione CR Firenze, sono diventati pasticceri per un giorno: hanno seguito un laboratorio di cucina a Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdarno, un laboratorio di pasticceria per le persone con cerebrolesioni: “Abbiamo fatto cose che ci sembravano impossibili”

Articoli correlati

Leggi anche: Manovra, al Senato il primo via libera. Giorgetti: "Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili"

Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misureLa Legge di Bilancio 2026 è stata approvata dal Senato e ora passa all’esame della Camera.

Una selezione di notizie su Valdarno un laboratorio di pasticceria...

Temi più discussi: Maria Lorubbio nuova direttrice della Medicina di laboratorio: guiderà il servizio al Santa Maria alla Gruccia; Ospedale Valdarno: Maria Lorubbio nuova direttrice del laboratorio; Incarico alla Gruccia. Arriva Maria Lorubbio; Weekender: le proposte del Valdarno per la Festa della Donna.

Nasce il progetto 4+2 all’ISIS Valdarno: un ponte tra scuola e ITS per formare i professionisti della transizione energeticaArezzo, 14 novembre 2025 – Un nuovo modo di pensare l’istruzione tecnica e professionale prende forma all’ISIS Valdarno grazie al progetto 4+2, frutto della collaborazione tra l’istituto scolastico ... lanazione.it

Valdarno, tre progetti contro il gioco s’azzardoAl via il 15 e 19 marzo fra racconti di sé e attività teatrale. Altri progetti in partenza fra aprile e maggio Arezzo, 13 marzo 2024 – Tre progetti destinati ai giovani, e non solo, e promossi da SerD ... lanazione.it

Le farmacie di turno a San Giovanni Valdarno per la giornata di OGGI, domenica 8 marzo 2026 BENU SGV 1 dalle 9:00 alle 20:00 Via Napoli, 21 055 9123085 BENU SGV 2 dalle 8:30 alle 20:00 Via Spartaco Lavagnini 83/D 055 9122659 - facebook.com facebook