Maturità 2026 designazione dei docenti commissari interni spetta al Consiglio di Classe Chi può rifiutare incarico Nota Ministero
Il Ministero ha pubblicato una nota il 25 marzo 2026 che specifica le modalità di scelta dei docenti incaricati come commissari interni per l'esame di maturità 2026. La designazione avviene dal Consiglio di Classe, che assegna gli incarichi ai docenti. La nota fornisce anche indicazioni su chi può rifiutare l'incarico e come comportarsi in questi casi.
Nella nota n. 90455 del 25 marzo 2026 il Ministero chiarisce le modalità di designazione dei commissari interni. C'è il consueto passaggio al Consiglio di classe nonostante quest'anno la procedura sia diversa. Chi può rifiutare l'incarico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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